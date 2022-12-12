أسير من قلقيلية يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير أحمد سلامة (38 عاما) من قلقيلية، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير سلامة تعرض للمطاردة لمدة عامين، وقبل أشهر من اعتقاله أصيب بجروح بالغة، ما سبب له إعاقة في يده اليمنى، وما يزال يعاني آثارها حتى اليوم، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، ولاحقا حكم عليه بالسجن لمدة 24 عاماً.

وحصل سلامة وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس، والآن يُكمل دراسة الماجستير، علماً أنه عقد قرانه بالأسر عام 2018، وفقد والده مؤخراً وحرمه الاحتلال من وداعه.