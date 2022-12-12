لافتات عند مدخل باب المغاربة تشجع على إقتحام الأقصى بعد إزالة القديمة

علقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لافتات عند مدخل باب المغاربة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، تشجع على اقتحامات المستوطنين لباحاته وفي قبة الصخرة، في انتهاك فاضح للوضع القائم في الحرم.

وأفادت مراسلتنا، بأن سلطات الاحتلال أزالت لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، منذ عشرات السنوات، تحظر على اليهود الدخول إلى "الأقصى".

وكُتب في إحدى اللافتات الجديدة التي تشجع على خرق الوضع القائم في الحرم، "مديرية الصاعدين إلى جبل الهيكل ترحب بالحجاج" و"تتقبل صلواتكم بحسنات".

وكان مكتوب في اللافتة التي وضعتها الحاخامية الرئيسية وتحظر دخول اليهود إلى الحرم، عند موقع التفتيش في باب المغاربة: "إعلان وتحذير: يحظر بموجب قانون التوراة على أي شخص الدخول إلى منطقة جبل الهيكل إثر قدسيته".