مقدسي يهدم منزله ذاتياً في العيساوية بالقدس المحتلة  

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقدسيا على هدم منزله قيد الانشاء في بلدة العيساوية، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي ثائر عبيد على هدم منزله، الذي تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عبيد "هدمت منزلي ذاتيا تجنبًا لغرامات وتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال هدمته آلياتها، التي قد تصل الى 300 ألف شيقل".

وأوضح أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منزله منذ ثلاثة أشهر، خاض خلالها معارك قانونية في محاكم الاحتلال، دون جدوى".

وأضاف عبيد: "عائلتي مكونة من ثلاثة أطفال، للمرة الثانية يحرمنا الاحتلال من استكمال بناء منزل نأوي إليه، بعد أن هدمت منزلاً كنا قد أنشأناه في مدينة أريحا، أيضًا بحجة البناء دون ترخيص.