كتيبة جنين تصدر توضيحاً بشأن التفجير الذي أصاب وحدة الهندسة اليوم و تُحمل الاحتلال المسؤولية

حملت كتيبة جنين-سرايا القدس اليوم الاثنين 12/12/2022 ، الاحتلال "الاسرائيلي" المسؤولية كاملة عن التفجير الذي أصاب الأخوة المجاهدين في وحدة الهندسة بجنين ظهر اليوم، وفي ظل وجود طيران الاحتلال قبل موعد الانفجار بدقائق.

وقالت الكتيبة ان الأيام القادمة ستثبت أساليب الاحتلال الجبانة التي يستهدف بها مجاهدينا الأبطال وأبناء شعبنا الصابر.

وكانت مصادر محلية اعلنت عن إصابتين جراء انفجار عبوة ناسفة اليوم في مخيم جنين .

فيما يلي نص البيان كاملاً "

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"

بيان مقتضب صادر عن كتيبة جنين - سرايا القدس

تعقيباً على الحادث المؤلم الذي أصاب الأخوة المجاهدين في وحدة الهندسة، وفي ظل وجود طيران الاحتلال قبل موعد الانفجار بدقائق، فإننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما حدث، والأيام القادمة ستثبت أساليبه الجبانة التي يستهدف بها مجاهدينا الأبطال وأبناء شعبنا الصابر.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

الاثنين 12 ديسمبر