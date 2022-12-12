جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم.. موعد مباريات نصف نهائي مونديال قطر، أسدل الستار عن الدور الثمانية في كأس العالم 2022 مونديال قطر، وتأهل الأربعة الكبار إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث شارفت لبطولة على الانتهاء فلم يتبقى على لعب المباراة النهائية من البطولة سوى ستة أيام، حيث بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2022، بعدما افتتح البطولة منتخبا قطر والاكوادور انتهت بفوز الأخير بهدفين لصفر، ومن المقرر أن تنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري، حيث غداً تبدأ المباراة الأولى بين المنتخب الكرواتي ضد نظيره الأرجنتيني، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية، 13 ديسمبر 2022،على استاد لوسيل، بينما يتقابل منتخبا المغرب وفرنسا في بعد غدا الثلاثاء 14 ديسمبر 2022، وبانتظار المنتخبان المتأهلان للدور النهائي الذي من المقرر أن يُقام في 18 ديسمبر 2022.

جدول مباريات نصف نهائي مونديال قطر

في قمتين ستكونان الأمتع على مستوى نهائيات كأس العالم تبدآن من يوم غد الثلاثاء، جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم.. موعد مباريات نصف نهائي مونديال قطر، حيث يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي، في منافسة شرسة بين لوكا مودرتيش الذي يسعى على تكرار تجربة مونديال 2018 بعدما تأهل للنهائي وخسره أمام المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف مقابل اثنين، بينما يسعى رفقاء ليونيل ميسي إلى الوصول للمباراة النهائية لأول مرة منذ سنوات عدة، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جدول مباريات نصف نهائي مونديال قطر.

🎥 شــاهد | منتخب المغرب 🇲🇦 يحقق إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد فوزه على نظيره 🇵🇹 البرتغالي 1⃣ - 0⃣ ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/04zB8NmNmJ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 10, 2022

موعد مباراة الارجنتين وكرواتيا والقنوات الناقلة

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم أجمع، انطلاق مباراة القمة بين المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الفرنسي، موعد مباراة الارجنتين وكرواتيا والقنوات الناقلة، حيث سيحتدم الصراع لاسيما وأنهما وصلا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث يأمل كل منهما على التأهل للنهائي في لمقابلة المتأهل من منتخبي الديوك وأسود الأطلس، حيث تنطلق مباراة كرواتيا والأرجنتين في تمام الساعة التاسعة من يوم غد الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل، بينما تذيع المباراة قنوات بي ان سبورت وقناة الكأس القطرية، في حين سيعلق على المباراة العديد من المعلقين الرياضيين لم تحدد أسماءهم بعد.

موعد مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم والقنوات الناقلة

وبعد يوم غدا الأربعاء، موعد مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم والقنوات الناقلة، يلتقي منتخبا فرنسا والمغرب في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يسعى منتخب الديوك لتكرار انجاز مونديال 2018، والتأهل إلى المباراة النهائية وحصد اللقب ليكون الثاني على التوالي، بينما يسعى المنتخب المغربي لمواصلة المفاجآت بعدما تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم.. موعد مباريات نصف نهائي مونديال قطر.