روسيا : طريقة لاستعادة الألياف العصبية التالفة من خلال الخلايا الجذعية

توصل علماء روس من استعادة الألياف العصبية التالفة، من خلال "جل" يحتوي على حويصلات الخلايا الجذعية.

وقالت الصحف الطبية الروسية ان جامعة "يو فو" الروسية تمكنت من استعادة الألياف العصبية التالفة، من خلال "جل" يحتوي على حويصلات الخلايا الجذعية خارج الخلية وذلك بعد تجربة ناجحة على حيوانات المختبر.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن تلف الأعصاب يعتبر مشكلة سريرية خطيرة ليس لها حل نهائي، ولاحظ العلماء أنه أنه على الرغم من التقدم الكبير في الجراحة المجهرية، لا يمكن علاج بعض أنواع إصابات الجهاز العصبي الحادة دون التسبب في مضاعفات من العصب التالف.

وأتاحت الدراسة التي أجراها العلماء من الجامعة الروسية مع زملائهم البيلاروسيين إنشاء واختبار مستحضر "جل كولاجين" يحتوي على حويصلات خارج الخلية على فئران التجارب.

ووفقا لأندريه خانيتين، كبير الباحثين في محتبر البيولوجيا العصبية الجزيئية، فإن نتائج الدراسة أظهرت أن علاج العصب التالف باستخدام مستحضر هلامي يحتوي على حويصلات خارج الخلية زاد بشكل كبير من مستوى البروتينات - مؤشرات العمليات التجديدية ، مما قلل من التغيرات الضامرة بمقدار النصف تقريبًا وساهم في استعادة أسرع للالتهاب. وظائف الطرف التالف.

وتم الحصول على الحويصلات خارج الخلية في مختبر التقنيات الخلوية NMIC AGP تحت إشراف دينيس سيلاتشيف. شملت الدراسة أيضًا علماء من جامعة روستوف الطبية الحكومية وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا. وتم تنفيذ العمل بدعم مالي من وزارة التعليم والعلوم في روسيا.