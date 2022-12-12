بالصور "الآثار" تُعلن اكتشاف 63 مقبرة من العصر الروماني في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:59 ص
12 ديسمبر 2022
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أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، عن اكتشاف أكثر من 60 مقبرة في موقع دفن قديم يعود إلى العصر الروماني.

وأكدت الباحثة في وزارة الآثار والسياحة هيام البيطار، أنه تم التعرف على إجمالي 63 قبراً وأن مجموعة من العظام والتحف من مقبرة واحدة ترجع إلى القرن الثاني.

وقالت البيطار فيس تصريح صحفي: إن الوزارة تعمل مع فريق من الخبراء الفرنسيين لمعرفة المزيد عن الموقع. يوم أمنس الأحد، نخل عمال التربة وأزالوا أكوام التراب بعربات اليد.

وعلى الرغم من أن المقبرة القديمة مغلقة الآن أمام الجمهور، فقد استمر البناء في مشروع الإسكان وتحيط بالموقع مباني سكنية.

وتقوم أطقم العمل بالتنقيب في الموقع منذ اكتشافه في يناير/ كانون ثان الماضي أثناء الاستعدادات لمشروع إسكان بتمويل مصري.

وتشتهر غزة، وهي جيب ساحلي يقطنه أكثر من مليوني شخص، بتاريخها الثري النابع من موقعها على طرق التجارة القديمة بين مصر وبلاد الشام.

لكن الاحتلال "الإسرائيلي" والحصار والصراعات والنمو الحضري السريع في المنطقة المزدحمة والضيقة هي من بين الأسباب التي أدت إلى عدم حماية الكنوز الأثرية في غزة.

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