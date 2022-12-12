الجهاد الإسلامي : الجريمة البشعة بحق الطفلة زكارنة تُظهر وحشية الاحتلال وإمعانه في قتل أبنائنا بدم بارد

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 12/12/2022، إلى جماهير شعبنا، شهيدة الوطن الطفلة: جنى مجدي زكارنة (16 عامًا)، التي ارتقت إثر استهدافها بدم بارد من رصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين ليلة الاثنين.

وأكدت الحركة خلال بيان لها أن هذه الجريمة البشعة تظهر وحشية الاحتلال وإمعانه في قتل أبنائنا بدم بارد، وتأتي في سياق استمرار الحرب الممنهجة بحق أبناء شعبنا على امتداد أرضنا ومقدساتنا ، معزيةً عائلة الشهيدة وأهلنا في جنين التي تنزف دماً على مذبح الحرية،

واعتبرت ان هذه الهجمة المسعورة والمعلنة بالقتل والإرهاب لن تثني شعبنا الصابر وأبناءه المجاهدين عن خط المواجهة والدفاع، وهذه الجريمة تستدعي وحدة وطنية وميدانية وتفعيل أساليب المقاومة كافة لردع المحتل عن جرائمه المستمرة.

وكانت المصادر الطبية أعلنت عن استشهاد الطفلة جنى زكارنة (15عاما) بطلق ناري من قناص إسرائيلي خلال تواجدها على سطح منزل عائلتها ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجراً .

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.