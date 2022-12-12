فيديوهات تكشف غرق مدينة تركية لأول مرة منذ 50 عاماً

في حدث لم تشهده مدينة انطاليا التركية منذ 50 عاماً ، أغرقت الأمطار التي زادت حدتها مساء أمس الأحد منطقتي كوملوكا وفينيك في أنطاليا بتركيا.
غمرت المياه الطوابق الأرضية والطوابق السفلية للعديد من المنازل وفي كوملوكا على وجه الخصوص ، كما تضررت السيارات التي كانت تنجرف مع تدفق مياه الفيضان الشديد من الجداول.
وصرح رئيس بلدية كوملوكا، مصطفى كوليوغلو، بأن الدفيئات الزراعية في المنطقة، وهي مركز لإنتاج الصوبات، تعرضت أيضا لأضرار جسيمة، وقال: "لم نر شيئا كهذا منذ 50 عاما، ارتفعت المياه فجأة وغمرت السيارات. نحن في حالة تأهب".
وأضاف: "رغم جهودنا، لم نستطع السيطرة على الوضع، أنا آسف جدا على ما حصل في منطقتنا. نريد أن يتوخى مواطنونا الحذر حتى لا تحدث خسائر في الأرواح".
وأغلقت المدارس أبوابها اليوم الاثنين بسبب الفيضانات في منطقتي كوملوكا وفينيك في أنطاليا التركية.
Bir atık su kanalı ile suyun tahliye olacağını düşünmek akıl kârı değildir!!— Tarık KÜÇÜKTİRELİ (@Tarikucuktireli) December 12, 2022
++#kumluca #finike #antalya @Gumucaps https://t.co/Qju5m2DN53 pic.twitter.com/3riOxQAO5R
ANTALYA'DA SEL FELAKETİ #Antalya'nın #Kumluca ve #Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur,gece geç saatlerde sel felaketine dönüştü.— Halkinsesi33 (@halkinsesi_33) December 12, 2022
Taşan derelerden akan #sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, evleri ve işyerlerini su bastı. pic.twitter.com/O8gGkqDyRW