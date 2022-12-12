حماس : استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق العدو وقادته

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيدة الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا)، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال وهي على سطح منزلها، خلال اقتحام مدينة جنين، الليلة الماضية، مؤكدة أنّ استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق العدو وقادته.

وقالت إنّ المقاومة المباركة المتصاعدة في أنحاء الضفة والقدس، قادرة بإذن الله على الثأر لدماء الشهداء، ولجم عدوان الاحتلال، والانتصار للأقصى، وسيبقى شعبنا بكلّ مكوناته الحاضن الأساسي للمقاومة ورجالها، حتى التحرير والعودة.

وجيت أبطال جنين القسام، الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة مساء أمس، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة، وندعو أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد للعدو واستهداف مواقعه ومغتصباته وجنوده ومستوطنيه في جميع أرجاء الوطن.