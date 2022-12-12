أسرى عوفر يقررون ارجاع وجبتي الطعام اليوم تضامنا مع الاسيرين المريضين ناصر أبو حميد ووليد دقة

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الاثنين 12/12/2022 ، ان لجنة الحوار المتمثلة بقيادة الحركة الأسيرة في سجن عوفر قررت ارجاع وجبتي الطعام اليوم.

وقالت هيئة الاسرى ان قرار أسرى سجن عوفر جاء كخطوة تضامنية مع الاسير المريض ناصر ابو حميد والاسير المريض وليد دقة.

وكان نادي الأسير أعلن بالأمس عن نقل الأسير القائد ناصر ابو حميد المصاب بالسرطان، بشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى المستشفى، بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب

وكان نادي الاسير حذر الاربعاء الماضي من تدهور خطير طرأ مؤخرًا على الوضع الصحيّ للأسير للقائد المفكر وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكر في بيان صحفي، أن دقة كان يقبع في سجن "عسقلان"، وعلى إثر ذلك نُقل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّد إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".