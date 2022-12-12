مناورات الاحتلال المفاجئة وربطها بتنفيذ الاحتلال لهذا التهديد في غزة !

كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الاثنين 12/12/2022 أن أجواء من التوتر والحذر تسود مستوى الجبهة مع قطاع غزة، إذ تربط أجهزة أمن العدو بين ما يجري في الضفة، وقيادة المقاومة في قطاع غزة.

وظهرت أكثر من مرة إشارات تدلل على إمكانية لجوء جيش العدو إلى تنفيذ اغتيالات ضد شخصيات في المقاومة في قطاع غزة، يعتقد العدو أنها تلعب دوراً في التحريض والتخطيط والتمويل على مستوى مجموعات وعمليات المقاومة في الضفة الغربية.

وأمام هذه الإشارات، فقد يكون وارداً إقدام العدو على تنفيذ عمليات اغتيال، في قطاع غزة أو خارجه، على علاقة بتطورات الضفة، ما قد يفسّر المناورات الأخيرة على أنها نوع من التحسّب لأي ردود فعل سواء من لبنان وسوريا، أو من قطاع غزة.

وتأتي مناورات العدو الأخيرة في ظل تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، حيث تجري اشتباكات يومية بين قوات العدو ومقاومين فلسطينيين. كما تسود الكيان توترات سياسية عميقة في ظل المفاوضات التي تنغمس فيها أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلية لتشكيل الحكومة المقبلة بقيادة زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو.

وكان العدو أعلن السبت، بشكل مفاجئ، إطلاق مناورتين تدريبيتين لقواته في المنطقتين الجنوبية على الحدود مع قطاع غزة، والشمالية على الحدود مع لبنان وسوريا. واستدعى 5000 جندي من الاحتياط للمشاركة في المناورة في المنطقة الشمالية، إضافة إلى 8000 جندي من القوات النظامية المنتشرة في المنطقة.

أما في المنطقة الجنوبية، فقد انطلقت مناورة في «فرقة غزة»، صباح أمس، واستمرت عدة ساعات، «بهدف رفع مستوى كفاءة وجاهزية الفرقة، وتخللتها حركة نشطة للقوات، وسُمع دوي انفجارات». مع الإشارة إلى أن المناورة على الحدود مع غزة تأتي كجزء من برنامج التدريب لعام 2022، بينما تجري مناورة المنطقة الشمالية بشكلٍ مفاجئ غير مجدول مسبقاً.