القيادي الشرقاوي معقباً على استشهاد الطفلة زكارنة: قتل الأطفال هو الوجه الحقيقي للاحتلال

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مهدي الشرقاوي، صباح اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، إلى جماهير شعبنا الشهيدة الطفلة جنى زكارنة التي ارتقت برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، معزياً عائلة زكارنة المجاهدة باستشهادها.

وأكد القيادي الشرقاوي في تصريح صحفي، أن قتل الأطفال واستهداف الآمنين والتخريب والدمار هو الوجه الحقيقي للاحتلال وقادته وجيشه المهزوم.

وشدد على أن المعركة التي دارت الليلة في جنين ووحدة شعبنا ومقاتليه دليل على أن لا خيار سوى المقاومة، ونبرق التحية لفرسان الميدان كتيبة جنين ولواء الشهداء الذين استبسلوا في قتالهم وتصديهم للاحتلال.

ووجه التحية والإجلال لشعبنا وأهلنا الصابرين في مدينة جنين ومخيمها وريفها، ونشيد بحالة الاحتضان والدعم للمقاومة ورجالها.

واستشهدت فجر اليوم الاثنين 12/12/2022 طفلة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامه مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت المصادر الطبية استشهاد الطفلة جنى زكارنة (15عاما) بطلق ناري من قناص "إسرائيلي" خلال تواجدها على سطح منزل عائلتها.