طولكرم: الاحتلال يغلق طريق بين قريتي كفا والحفاصي

أغلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الطريق الواصل بين قريتي كفا والحفاصي جنوب شرق طولكرم، ونصبت بوابة حديدية في المكان.

وأفاد مواطنون من كفا، بأن جرافة عسكرية قامت بجرف مساحة واسعة من أراضي المواطنين من جهة القرية الجنوبية، ثم قام جيش الاحتلال بنصب البوابة واغلاقها.

ويأتي هذا الإجراء استمرارا للاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين في هذه المنطقة بحجة أنها قريبة من مستوطنة "أفني حيفتس"، علما أن هذه الطريق كانت اغلقتها قوات الاحتلال منذ فترة طويلة بالسواتر الترابية وقطعت على المزارعين الطريق للوصول الى أراضيهم ولقرية الحفاصي المجاورة.