ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي البريطانية إلى 5

أفادت الشرطة في جزيرة جيرسي البريطانية، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار في مبنى إلى خمسة، إضافة إلى عدد من المفقودين.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، أن عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن 5، وهناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد.

هذا، ووقع الانفجار والحريق اللاحق أول أمس السبت في مبنى من ثلاثة طوابق في بلدة سانت هيلير.

وقالت وسائل إعلام بريطانية: إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار بينما فقد عشرة آخرون.

ووفقًا لرئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث، أبلغ السكان عن شم رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.