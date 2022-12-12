العثور على 27 جثة لمهاجرين في زامبيا

عثرت الشرطة على 27 جثة لأجانب مشتبه بهم ألقاها مجهولون في العاصمة الزامبية لوساكا.

ووفق مصادر أمنية في لوساكا، فقد تم العثور على جثث الأشخاص المشتبه بهم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد في منطقة نغويريري على مشارف العاصمة الزامبية بعد أن نبه أفراد من الجمهور الشرطة.

وقال داني موالي، نائب مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، في بيان: إن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين تحقيقاً في الأمر بينما تم إيداع جميع الجثث الـ 27 في المشرحة بمستشفى الجامعة التعليمي.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أنه بالإضافة إلى الجثث الـ 27، تم العثور على أجنبي واحد بين الحياة والموت ويتلقى حالياً الرعاية الطبية في المستشفى.

ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الحادث.