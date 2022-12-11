الاحتلال يغلق طريقاً جنوب شرق طولكرم 

أغلقت قوات الاحتلال، الليلة، الطريق الواصل بين قريتي كفا والحفاصي جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مواطنون من قرية كفا، بأن جرافة عسكرية قامت بتجريف مساحة واسعة من أراضي المواطنين من جهة القرية الجنوبية، ثم قام جيش الاحتلال بنصب البوابة واغلاقها.

جدير ذكره أنه يأتي هذا الإجراء استمراراً للاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين في هذه المنطقة بحجة أنها قريبة من مستوطنة "أفني حيفتس".

ويُشار إلى أن هذه الطريق كانت اغلقتها قوات الاحتلال منذ فترة طويلة بالسواتر الترابية وقطعت على المزارعين الطريق للوصول الى أراضيهم ولقرية الحفاصي المجاورة.