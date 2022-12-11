اضراب في مدارس بيت لحم غداً الاثنين

قرر منسقو معلمي محافظة بيت لحم الاضراب يوم غد الاثنين بعد الحصة الثالثة ردا على الاجراءات "التعسفية" التي قامت بها وزارة التربية بحق المعلمين.

وقال المنسقون في بيان لهم "رداً على الإجراءات التعسفية التي قامت بها الوزارة مؤخراً واستكمالاً لعملنا النقابي المطلبي والحقوقي امام كل الانتهاكات التي تمارس بحقنا وتمس لقمة عيشنا نعلن أن يوم غد الاثنين ١٢.١٢.٢٠٢٢ اضراب بعد الحصة الثالثة.

كما ودعا المنسقون الى "التجمع أمام مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم. وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً. لنعلي صوتنا معاً لكافة أبناء شعبنا في المحافظة ولنؤكد مجدداً أننا لن نتهاون أمام أي تلاعب أو مساس بحقوقنا".

وكانت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم اوقفت اليوم الأحد 118 معلما عن العمل في مدارس المحافظة، وذلك نتيجة اضرابهم الجزئي عن العمل يوم الخميس الماضي.

وجاء في كتاب من مديرية التربية والتعليم في بيت لحم موجها لمدراء المدارس، ان مديرية التربية قررت وقف المعلمين عن العمل وفقا لأحكام المادة 93 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، والمادة 144 من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء رقم( 11/158/م.و/م.أ) لعام 2022، ويبقى وقف المعلمين عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها مع التحفظ على رواتبهم.