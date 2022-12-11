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بالفيديو
لحظة إستهداف جيب عسكري يتبع للاحتلال بعبوة متفجرة في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:12 م
11 ديسمبر 2022
لحظة إستهداف جيب عسكري يتبع للاحتلال بعبوة متفجرة في مدينة جنين.
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