بالفيديو  لحظة إستهداف جيب عسكري يتبع للاحتلال بعبوة متفجرة في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:12 م
11 ديسمبر 2022
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 لحظة إستهداف جيب عسكري يتبع للاحتلال بعبوة متفجرة في مدينة جنين.

 

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