بالفيديو سرايا القدس- كتيبة جنين: اكتشفنا «قوة خاصة» صهيونية بمخيم جنين ومجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة معها

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد، أنها اكتشف دخول «قوة خاصة» لمحيط مخيم جنين واستهدفتها بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت كتيبة جنين في تغريدة لها على تويتر :"كتيبة جنين تكتشف أمر «قوة خاصة» في محيط المخيم وتستهدفها بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت :"مجاهدونا يخووضون اشتباك عنيف ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وتابعت :"كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة في «الحي الشرقي» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة صهيونية تسللت لمخيم جنين.