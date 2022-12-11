منتخب البرتغال يغادر قطر بدون كريستيانو رونالدو..!

قرر منتخب البرتغال مغادرة قطر بدون قائده كريستيانو رونالدو، بعد انتهاء مشواره في كأس العالم 2022.

وكان منتخب البرتغال ودع كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام المغرب بهدف دون رد، أمس السبت.

وغادرت بعثة المنتخب البرتغالي العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الأحد، لكن عدة لاعبين قرروا البقاء لفترة أطول، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

رونالدو (37 عاما) ابتعد عن التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال في آخر مباراتين بمونديال قطر، أمام سويسرا في دور الـ16، والمغرب في ربع النهائي، حيث تم الدفع به بديلا في كلا المباراتين.

جدير بالذكر أن كريستيانو لا يرتبط حاليا بأي ناد، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين قبيل انطلاق مشواره مع البرتغال في المونديال.

ويُشار إلى أنه ارتبط اسم النجم البرتغالي المخضرم بعدة أندية في الآونة الأخيرة، على رأسها النصر السعودي.