بالفيديو قناة بريطانية تستعرض تنامي عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين

بثت القناة الرابعة البريطانية، تقريرا يستعرض العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين، جراء صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة.

واستعرض التقرير جانبا من حياة المستوطنين، في الأراضي التي استولوا عليها في الضفة الغربية، والتي يقولون إنهم يريدون حكومة تضفي عليها الصبغة الشرعية، مع كافة المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967.

وخلال تصوير التقرير، ولقاء أحد فلسطينيي المنطقة، الذي تحدث عن الاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين عليهم وسرقة أراضيهم ومنازلهم، فإنه ورده اتصال بالاعتداء على أحد أقاربه وهو راع للأغنام، على يد عدد من المستوطنين، بحماية الجيش، وكيف أنهم رشوا على وجهه رذاذ الفلفل.

كما أنه بث تقريرا صوره فلسطيني بهاتفه المحمول، لعدد من المستوطنين وهم يهاجمون منازل الفلسطينيين ليلا، وأشار معد التقرير إلى تصاعد هجمات المستوطنين التي تدفع الفلسطينيين إلى الرد عليها ونشوء جيل جديد من المناضلين الفلسطينيين الذين يحملون السلاح ضد الاحتلال.

وتناول التقرير تنامي نفوذ المتطرفين الإسرائيليين، ووصولهم إلى الحكومة، ومحاولتهم التمدد والتوسع وطرد الفلسطينيين، وكيف أنهم يتدربون على السلاح.

وقال إن الحكومة الأكثر يمينية سوف تزيد من اضطهاد الفلسطينيين، وهو ما سينجم عنه المزيد من الهجمات.