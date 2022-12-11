طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل التشيز كيك بالشوكولاتة، ويبحث الكثير من المتابعين وخاصة ربات البيوت بهذه الأوقات عن العديد من الوصفات للحلويات في ظل دخول فصل الشتاء وتعد الحلويات هي المؤنس للعديد من العائلات في سهراتهم وتجمعاتهم، وقد زادت عمليات البحث بشكل كبير عن العديد من أصناف الحلويات مؤخراً عبر محركات البحث العالمية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة، ولمعرفة الطريقة تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال إعجابكم.

تشيز كيك بالشيكولاتة

يعتبر حلا التشيز كيك من الحلويات المفضلة بشكل كبير جداً لدي أغلبية الأفراد في الأسرة وهو من الحلويات المشهورة والتي تحضر بكثرة في البلدان العربية..

أولاً: المقادير

مقادير طبقة الشيكولاتة

– 125 جرام من الزبدة.

– 50 جرام من الشيكولاتة الداكنة .

– 3 بيضات متوسطة الحجم . مخفوقين .

– 125 جرام من الدقيق .

– 20 جرام من مسحوق الكاكاو .

– 1 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

– 125 جرام من السكر الناعم .

– 75 جرام من حليب الشيكولاتة .

– 1 معلقة صغيرة من الكاكو للتزيين .

مقادير التشيز كيك:

– 300 جرام من الجبن كامل الدسم .

– 3 ملاعق من الكريمة السائلة .

– 2 ملاعق من السكر الناعم .

-1 معلقة دقيق ذرة.





ثناياً: طريقة التحضير

– تسخين الفرن عند 300 درجة .

– إذابة الزبدة و الشيكولاتة في مقلاة صغيرة علي نار هادئة وتركها حتي تبرد لمدة 10 دقائق ثم وضع الببض المخفوق .

– وضع كل من الدقيق والكاكاو والسكر والبكيج بودر في وعاء .

- ثم إضافة قطع الشيكولاتة ووضعهم في خليط الزبدة والخلط جيداً ووضعها في صنية مبطنه بالقصدير ثم خبزها في الفرن لمدة 15 دقيقة حتي تتكون طبقة علي الكعك.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال اعجابكم.