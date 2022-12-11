"اسرائيل" متخوفة من انفجار الأوضاع بسبب بن غفير

قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشع، مساء إن المنظومة الأمنية في "إسرائيل" متخوفة من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال يهوشع، إن المخاوف الكبيرة لدى المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" من تفجر الوضع تأتي بسبب نوايا الوزير المكلف إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى قريبا.

وكان إيتمار بن غفير قد تحدث للقناة الـ13 العبرية منذ أيام، عن أنه “يجب على اليهود أن يتقاسموا المسجد الأقصى مع المسلمين، وأنه ضد أن يمنح اليهود ساعات قليلة للدخول هناك، فيما يقضي المسلمون معظم اليوم هناك”، وعبّر عن حلمه في بناء الهيكل المزعوم قريبا”.

كما تحدث بن غفير في لقائه مع القناة، عن أنه سيضم الأراضي المحتلة المقامة عليها مستوطنات يهودية إلى "إسرائيل"، وسيترك الفلسطينيين ليديروا أمورهم بأنفسهم في “تجمعات خاصة بهم”، لكن دون سلطة ولا امتيازات.

ولفت إلى أنه يفكر في استحداث وزارة للهجرة، تكون مسؤوليتها إرسال الفلسطينيين إلى دول أوروبا التي ترغب بالأيدي العاملة، وفي المقابل جلب المزيد من اليهود إلى الأراضي المحتلة، لمقاومة التغييرات الديموغرافية.