طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة والفراولة الدافئة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن العديد من الوصفات للحلويات المميزة، لقضاء الأوقات الشتوية الدافئة برفقة هذه الحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة والتوت الفراولة الدافئة، ومؤخراً زادت عمليات البحث بشكل كبير عن العديد من أصناف الحلويات وخاصة فطيرة الشوكولاتة عبر محركات البحث العالمية، وبعد ملاحظتنا لهذه الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة والفراولة الدافئة، ولمعرفة الطريقة تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال إعجابكم.

فطيرة الشوكلاتة والتوت الدافئة

أولاً: المقادير

- 2 عبوة من عجينة الفطائر المجمدة.

- سكر ناعم.

- نصف كوب من شوكلاتة نوتيلا.

- 1 بيضة.

- ثلث كوب مربى توت.





ثانيا: طريقة التحضير

- يتم إذابة عجينة الفطائر لمدة 45 دقيقة على المنضدة حتى تكون طرية بدرجة كافية لتفرد، لكن لتكون شديدة من البرودة.

- ثم في هذه الفترة، قم بقص ورقة الخبز من ورق بعرض من 11 حتى 12 بوصة.

- يسخن الفرن على 400 درجة.

- تفتح عبوة واحدة من المعجنات وتفرد قليلاً حتى تكون أكبر من القالب.

- يستعمل قطاعة بيتزا لقطع العجين ويكرر الأمر مع المعجنات الأخرى.

- ضع عجين على بطانة ورقة الخبز، وويوزع فوقها 1/2 كوب من النوتيلا.

- يتم عمل فتحات من حافة القلب تقريبًا إلى المنتصف ، على بعد حوالي 1 بوصة ، على طول الطريق حول القلب.

- تترك القطع متصلة في المنتصف.

- يتم لف كل قطعة كما هو موضح في منشور المدونة.

تخفق بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من الماء وتدهن على سطح القلب.

- تخبز لمدة 20 دقيقة حتى ينتفخ ويصبح لونه بنياً ذهبياً.

- يرش السكر البودرة ويرش بالمربى.

- تقدم حارة أو في درجة حرارة الغرفة.