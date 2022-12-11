إخطارات بوقف العمل في مزارع ومنشآت بالأغوار الشمالية

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارات بوقف العمل في مزارع ومنشآت زراعية وسكنية، في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات:" إن الاحتلال أخطر بوقف العمل في بيت زراعي لمزرعة موز بمساحة 60 دونما تعود ملكيتها للمزارع موفق فخري دراغمة وشركائه، بالإضافة إلى إخطار بوقف العمل في خط مياه زراعي بقطر 6 إنشات وطول 1.5 كيلو متر يغذي ما يزيد 1300 دونم من الأراضي الزراعية للمزارع نفسه".

وأضاف بشارات:" أن الاحتلال أخطر بوقف العمل في بيت زراعي لمزرعة موز بمساحة 30 دونما وخط مياه بطول 1.5 كيلو متر يغذي 180 دونما للمزارع أحمد ذياب أبو خيزران وشركائه، بالإضافة لإخطار بوقف العمل في بركس زراعي بمساحة 40 مترا مربعا للمزارع نفسه".

وتابع: "أن الاحتلال أخطر، أيضا، بوقف العمل في طريق زراعية بطول كيلومترين تصل إلى الأراضي الزراعيه في الرأس الأحمر".

ويُشار إلى أنه شملت إخطارات وقف العمل التي وزعها الاحتلال مساكن ومنشآت للمواطنين في عاطوف والرأس الأحمر منها مسكن للمواطن ياسين عبد ياسين رشايدة، ومنشآت سكنية وحظائر ماشية في خربة الرأس الأحمر تعود ملكيتها للمواطن حسن عبد الله بني عودة ونجله.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت في وقت سابق اليوم بوقف العمل في طريق زراعية إلى الشرق من قرية عاطوف.

جدير ذكره أن الاحتلال صعد منذ بداية العام الجاري من انتهاكاته ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة، والتي تمثلت بالهدم وإخطارات الهدم ووقف البناء، والاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية.