الأشغال بغزة توضّح تفاصيل جديدة بشأن مشاريع اللجنة المصرية لإعمار القطاع

أكد مدير عام الإسكان ومنسق مشاريع اللجنة المصرية لإعمار غزة محمد العسكري، على أن العمل يسير بشكل جيد في إنشاء ثلاثة مُدن سكنية ضمن المنحة المصرية، وهي مدينة دار مصر (1) في الزهراء ومدينة دار مصر (2) في جباليا ومدينة دار مصر (3) في بيت لاهيا.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للعمارات هو (117) عمارة سكنية قرابة (2500) وحدة سكنية مشمولة ضمن هذه المدن، وهناك مرافق خدماتية و(3) مدارس ومناطق خضراء ومراكز تجارية، مؤكدًا أن هذه المدن تراعي شروط الاستدامة والمعايير الهندسية حيث يتم بناءها بأحدث المواصفات العالمية.

ونفى العسكري وجود رابط إلكتروني للتسجيل في المدن المصرية، قائلًا: "إنه لا يوجد أي روابط إلكترونية وهذا الحديث غير دقيق، وأن آليات الاستفادة وشروطها وكيفية الإعلان عنها، أمر من المبكر الحديث عنه في هذه المرحلة"، مُضيفًا: " نتواصل مع أشقائنا المصريين من أجل بلورة تصور متكامل ومشترك وسيتم الإعلان عنه في حينه"

وأشار إلى أنه سيستفيد من هذه الشقق أبناء الشعب الفلسطيني وستكون في الأغلب مدفوعة الثمن بنظام الأقساط، منوهًا إلى أن هذا الأمر ما يزال ضمن التصورات والرؤى التي يتم نقاشها والتحاور فيها مع اللجنة المصرية لإعادة اعمار غزة.

وبين أن العمل يسير بشكل جيد في المواقع الثلاثة، وهناك (46) عمارة من أصل (117) عمارة سكنية تشارف على الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني وهناك أعمال تشطيبات تجري حاليًا في هذه المدن.

وتوقع العسكري، أن يتم الانتهاء من بناء المدن السكنية المصرية في النصف الثاني من العام القادم، وحول المشاريع المصرية الآخرى التي يجري تنفيذها، قائلًا: "نحن نشارف على الانتهاء من مشروع شارع الرشيد والموازي له منطقة الكورنيش، حيث يجري حاليًا أعمال رصف الطبقة الاسفلتية الثانية وستكون نسبة الإنجاز وصلت إلى (90%)، متوقعين أن ننتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة من إنجاز المرحلة الأولى من منطقة السودانية حتى الواحة، حيث أن هذا المشروع مجهز بالكامل من البنى التحتية ومرافق خدماتية وسياحية وترفيهية إضافة إلى 3 ملاعب شاطئية يجري بنائها بمحاذاة الكورنيش".