طقس فلسطين: توقعات بسقوط أمطار متفرقة خلال اليومين القادمين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية يوم غدٍ الاثنين، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

و ظهراً، تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

و بحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.