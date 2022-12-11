السعودية تصدر قرارًا جديدًا يتعلق بالمعتمرين القادمين من تركيا

أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قرارًا جديدًا يتعلق بالمعتمرين القادمين من تركيا.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا للمعتمرين القادمين من تلك البلاد، مؤكدا "ترحيب المملكة حكومةً وشعبا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين".

وقال الربيعة، أن هذا القرار الجديد يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

وأضاف أن المعتمرين من جمهورية تركيا مستثنون من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر.

وأكد الربيعة، إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم.