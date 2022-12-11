رونالدو يغرد بعد خسارة المنتخب البرتغالي أمام المغرب

أكد اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، أن الفوز بكأس العالم كان أكبر حلم في مسيرته الكروية التي باتت على مشارف الانتهاء لا سيما مع تقدمه في العمر.

وقال رونالو، في تغريدة له على حسابه بالانستغرام: "فزت بالعديد من الألقاب بما في ذلك مع البرتغال ولكن وضع اسم البرتغال على رأس كرة القدم كان أكبر أحلامي".

وأضاف المهاجم: "قاتلت من أجل ذلك.. حاربت من أجل الحلم، لعبت 5 بطولات على مدار 16 عاما مع اللاعبين العظماء وبدعم شعبنا، قدمت كل ما لدي.. لم أتخلى عن الحلم أبداً، للأسف انتهى الحلم بالأمس"، في إشارة إلى خسارة منتخبه أمام المغرب بهدف نظيف دول مقابل.

وتابع الدون: "أريد أن يعرف الجميع أن هناك الكثير من الأحاديث ولكن تركيزي على البرتغال لم يتغير، كنت دائماً اقاتل من أجل الجميع ولم أدير ظهري لزملائي وبلدي، ليس هناك الكثير لأقوله".

وانتهى بالقول: "شكرًا البرتغال، شكراً قطر.. كان حلماً جميلا".

وحقق المنتخب المغربي، أمس، فوزًا على نظيره البرتغالي بهدف نظيف دون مقابل، احرزه اللاعب يوسف النصيري في الشوط الأول بتسديدة برأسه، وبهذا الانتصار تأهل الفائز إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022، وخروج الأخير.