مصادر: السلطة صرفت ملايين الدولارات لتحديث سيارات قيادة الأمن الوقائي

صادق وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح مؤخراً على صرف مبلغ 25 مليون دولار لصالح تحديث سيارات مدراء جهاز الأمن الوقائي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما يكشف مصدر أمني رفيع المستوى.

وقال المصدر الأمني، في تصريح صحفي، إن رئيس جهاز الأمن الوقائي الجديد اللواء عبد القادر التعمري طلب من الوزير هب الريح استبدال سيارات ضباط الجهاز إلى مركبات حديثة موديل 2022 بهدف استرضاء القيادة المتنفذة بالجهاز.

وقرر اللواء التعمري تطوير نوعية كل المركبات الخاصة بقيادة الوقائي واستبدالها من سيارات عادية إلى جيبات حديثة، وفقًا للمصدر.

وكان وزيرة المالية في رام الله، شكري بشارة، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تعاني من ضائقة مالية قد تؤثر على عملية صرف الرواتب.

المصدر/صفد نيوز