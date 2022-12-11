الجيش الروسي يقضي على 200 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

تمكنت وحدات من الجيش الروسي، اليوم الاحد، القضاء على نحو 200 عنصر من الجيش الأوكراني في المعارك العسكرية التي دارت على جبهات عدة شرق وجنوب أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية أحبطت محاولات الجيش الأوكراني لشن هجمات في محور كراسنو-ليمان، وتدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية أخرى.

وشنت القوات الروسية هجوماً في دونيتسك، كما وتمكنت تلك القوات –بحسب وزارة الدفاع الروسية- من القضاء على نحو 40 جنديا وتدمير 3 عربات مصفحة.

ودمرت القوات الروسية بطاريات مدفعية ومنظومة لصواريخ "غراد" في دونيتسك.

كما واستهدفت المدفعية الروسية نقاط تمركز للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أدى لمقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير نحو 10 آليات عسكرية.