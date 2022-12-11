اسهل طريقة لانشاء حساب على منصة مدرستي بمايكروسوفت تيمز وولي الامر

انشاء حساب على منصة مدرستي بمايكروسوفت تيمز وولي الامر ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي توصلهم مباشرة على هذه الإجابة حيث رصدنا عمليات بحث واسعة جدًا من قبل الالاف من عمليات البحث في الآونة الأخيرة عبر محرك غوغل في سبيل انشاء حساب على منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز لذلك قررنا في كتابة هذه المقالة التي نجيب فهيا عن هذه الخطوات بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم ابرز المميزات التي تتمتع بها هذه المنصة وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة هو المتابعة الكاملة حتى النهاية ، ونشير إلى منصة مدرستي تعد الأولى في عمليات البحث في المملكة العربية السعودية .

انشاء حساب على منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

ولقد وضع لكم فريق الموقع ابرز الخطوات والتفاصيل التي توصلكم إلى منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز وكل ما عليكم سوى المتابعة حتى النهاية ، أولا: يترتب على الجميع الدخول إلى رابط منصة مدرستي الافتراضية مباشرةً من هنا ، ثم بعدها قم بالضغّط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية بعد الانتهاء من الخطوة الأولى قم بنسخ الاسم وكلمة المرور من تطبيق توكلنا.

وبعدها على الفور قم بإضافتهم في الخانات المخصصة لهم في صفحة تسجيل دخول حساب مايكروسوفت للطلاب والمعلمين.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، يترتب عليك مباشرة الضغط على دخول، وبذلك سوف يتم دخول الطالب وتحويله إلى الصفحة الرئيسية من منصة مدرستي.

ويُمكنك هنا أن يبدأ في اختيار الحصص والدروس الافتراضية والدخول أيضًا إلى الفصول الافتراضية وممارسة اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

انشاء حساب منصة مدرستي وتسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز

أولا: وفي أولى الخطوات التي يترتب على الجميع في انشاء حساب على منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز وهي على النحو التالي: أولاً: الانتقال إلى مايكروسوفت تيمز على شبكة الانترنت من هنا .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، يترتب عليك مباشرة الضّغط على أيقونة إنشاء حساب مجّانيّ من واجهة الصّفحة، ثم بعدها قم بكتابة عنوان البريد الإلكترونيّ الجديد ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي.

ثالثا: ونوصل معكم في تقديم هذه الخطوات وهي على النحو التالي: يترتب عليكم تحديد سبب إنشاء الحساب الجديد من الخيارات المتاحة ثمّ اختيار التّالي.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة يترتب عليكم إدخال المعلومات التي تتعلّق بحساب المدرسة إذا دعت الحاجة، ثم بعدها إدخال كلمة السّرّ الجديدة ثمّ اتّباع التّعلمات حتّى انتهاء التّسجيل.

إليك مميزات منصة مدرستي

ويعد سبب لجوء الملايين من الأشخاص في البحث والاهتمام في تنزيل منصة مدرستي التي تصدرت قائمة التريند على جوجل الشهير ، بسبب المزايا التي تتمتع بها وهي على النحو التالي: أولا: يدعم استخدامها وكتابة التعليقات عليها الكثير من التطبيقات، مثل:Adobe acrobat reader – PDF editor – Markup

#المعلمين اسرع طريقة لتحضير الدروس ب #منصة_مدرستي بضغطة زر وحده بدون فلوس

تحضير مره وحده لكل مرحلة

ثم نسخ التحضير لكل الصفوف pic.twitter.com/6MEloF6B8m — أ/عبدالمنعم السهيو (@abdulmonem11) December 11, 2022

ثانيا: وفي الخطورة الثانية من ابرز مميزات منصة مدرستي وهي على النحو التالي: إذ يستطيع الطالب حمل الكتب في كل مكان، بما يوفر المرونة للاستفادة منها في أي وقت وعبر أي جهاز.

ثالثا: كما ونواصل معكم تقديم ابرز المميزات التي نتحدث من خلالها على مميزات منصة مدرستي ، تعد المنصة أنها سهولة تحديد المعلومات الأكثر أهمية وكتابة الملاحظات والتعديل عليها، وكذلك رسم الخرائط الذهنية.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة التي نتحدث من خلالها عن هذه المميزات فهي التالي: إمكانية حفظ ومشاركة الملاحظات وغيرها بصيغة رقمية، تسهم الكتب الرقمية في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الحياة واشنطن حول انشاء حساب على منصة مدرستي بمايكروسوفت تيمز وولي الامر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .