الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال، عقب إعلام وفاة الصحفي الأمريكي المتخصص في متابعة كرة القدم ومونديالها الذي يقام في دولة قطر فيفا 2022، غرانت وال حتى ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال الصحفي الأمريكي البارز المتخصص في كرة القدم، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي تجري عبر محركات البحث قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى، وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة غرانت وال الصحفي الأمريكي في قطر.

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سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال

وتوفي الصحفي الرياضي الأمريكي، غرانت وال، أثناء تغطيته لبطولة كأس العالم في قطر 2022، مما أثار موجة من الصدمة والحزن في أوساط عالم الرياضة.

وفي الشهر الماضي، احتجزت السلطات القطرية وال لفترة وجيزة لمحاولته دخول ملعب مرتدياً قميصاً بألوان قوس قزح، دعماً لحقوق المثليين، وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان إنه "مفطور القلب" بسبب هذه الأنباء، ضمن مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال





ملابسات وفاة الصحفي غرانت وال في قطر

وفي مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال ، واشتكى غرانت وال من "ضيق في صدره"، وقال إنه طلب المساعدة في عيادة كأس العالم الطبية، وذلك خلال حلقة من برنامج Futbol نُشرت في 6 ديسمبر/ كانون الأول أي قبل أربعة أيام من وفاته.

وقال وال إنه طلب المساعدة في العيادة الطبية في المركز الإعلامي لكأس العالم، معتقدًا أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية، مضيفا أنه أعطي دواء للسعال و"إيبوبروفين"، وشعر بتحسن بعد ذلك بوقت قصير.

سبب وفاة جرانت وال الصحفي الأمريكي

وضمن مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال، وأفاد راديو "أن بي آر" NBR الأميركي، بأن الصحافي الأميركي غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

وكتبت زوجته الدكتورة سيلين غاوندر على "تويتر": "أنا مصدومة تماما".

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سبب وفاة صحافي أميركي خلال مباراة الأرجنتين وهولندا

ضمن مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال، نرفق لكم مقطع فيديو يوضح الأمن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال

الكشف عن سبب وفاة الصحفي الامريكي غرانت وال في قطر

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، يبدو أن الصحافي وال تعرض لنوبة قلبية. وقالت الصحيفة إن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.

وأضافت: "كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية"، ضمن مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال

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السي ان ان صرحت بأن سبب الوفاة كانت من اعراض طبية عانى منها الصحفي قبل وفاته ولكن ما ادراك من هم قتلة الاطفال — Bin jaber (@wasim_gaber) December 10, 2022

وفاة الصحفي الأمريكي جرانت وال في مونديال قطر

وضمن مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال، وفي تغريدة على تويتر، قالت سيلين غوندر، زوجة وال، إنها في " صدمة تامة"، مضيفة أنها "ممتنة للغاية" للدعم الذي تلقته من الأصدقاء، واحتفل وال بعيد ميلاده الـ48 يوم الخميس مع أصدقائه في قطر، قبل يوم من وفاته، وكتب على موقعه على الإنترنت يوم الاثنين أنه لم يكن على ما يرام في الأيام العشر الماضية، وكان يتناول المضادات الحيوية للاشتباه في التهاب الشعب الهوائية.

وأضاف: "انهار جسدي أخيراً علي. ما كان نزلة برد خلال الأيام العشر الماضية تحوّل إلى شيء أكثر حدة في ليلة مباراة الولايات المتحدة وهولندا، وشعرت أن الجزء العلوي من صدري يأخذ مستوى جديداً من الضغط وعدم الراحة"، ضمن مقالنا الأمن القطري يعلن سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال في قطر-سبب وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال