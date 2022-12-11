"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على نحو 200 جندي أوكراني وتدمير منصات إطلاق صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولات الجيش الأوكراني لشن هجمات، والقضاء على نحو 200 من عناصره، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية أخرى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن القوات الروسية أحبطت محاولة هجوم للجيش الأوكراني في محور كراسنو-ليمان، وكبدته خسائر في الأرواح بلغت نحو 65 جنديا بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وفي اتجاه دونيتسك، شنت القوات الروسية هجوما وتمكنت من القضاء على نحو 40 جنديا وتدمير 3 عربات مصفحة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت القوات الروسية بطاريت مدفعية ومنظومة لصواريخ "غراد".

كذلك تم استهداف وتدمير منظومة إطلاق صواريخ من نوع "بوك-إم1"، واعتراض 7 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت المدفعية الروسية نقاط تمركز للقوات الأوكرانية ما أدى إلى مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير نحو 10 آليات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع :" إن القوات الروسية أحبطت محاولات 3 مجموعات تابعة للقوات الأوكرانية في غابات سيريبريانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، كانت تحاول تنفيذ عمليات استطلاع وتخريب، وتم القضاء على عناصرها".