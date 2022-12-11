رابيو: نركز على المغرب وهذا سر قوة فرنسا

علق أدريان رابيو، لاعب وسط منتخب فرنسا، على تأهل الديوك لمواجهة المغرب، في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وقال رابيو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "حتى عندما نكون تحت ضغط أو نواجه صعوبات، نشعر بأن لا شيء يمكن أن يؤذينا، وهذا أمر مهم للغاية".



وأضاف نجم يوفنتوس: "كانت مباراة إنجلترا رائعة لكنها صعبة، والآن تركنا كل شيء على أرض الملعب".

واختتم: "نحن سعداء جدًا بهذا الفوز ونريد الوصول إلى نهائي كأس العالم الآن. يجب أن نركز على المغرب، ونحن فخورون جدا بما حققناه أمام إنجلترا".



وكان المنتخب الفرنسي قد تفوق على إنجلترا بنتيجة 2-1، أمس السبت، في ربع النهائي، بفضل هدفي أوريلين تشواميني وأوليفييه جيرو.





