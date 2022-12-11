نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "هداريم"

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، بأن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت قسم الأسرى في سجن "هداريم" الذي يضم مئات الاسرى الفلسطينيين.

وذكر النادي، أن تلك القوات أجرت تفتيشات واسعة في تسعة زنازين التي يقبع فيها الأسرى، وأخرجت الأسرى من غرفهم (الزنازين) أثناء نومهم وصادرت مجموعة من كتاباتهم بعد أن عاثت في غرفهم الخراب.

كما وصادرت مقتنيات وأدوات متعلقة بالنشاط الرياضي للأسرى، بحسب نادي الأسير.

وأشارت إلى أن هذا الاقتحام الثاني الذي تنفذه قوات القمع في سجن "هداريم" منذ أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

يذكر أنّ عدد الأسرى القابعين فيه، 80 أسيرًا غالبيتهم من الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.