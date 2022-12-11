رئيس الإعلام الحكومي بغزة: توفير فرصة عمل للخريجين الإعلاميين الأوائل للعام 2022

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، سلامة معروف، اليوم الأحد، إنهم عاكفون على توفير فرصة عمل للخريجين الإعلاميين الأوائل للعام 2022، بالشراكة مع وزارة العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة "معروف" في حفل تكريم أوائل خريجي طلبة الإعلام في غزة.

يشار إلى أن مستويات البطالة في قطاع غزة من أعلى المستويات في العالم بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.

ووصل معدل العاطلين عن العمل في الربع الأول من عام 2022 إلى 46.6% مقارنة بالمتوسط الذي كان 34.8% عام 2006، ووصل معدل البطالة بين الشباب (الفئة العمرية 15-29 عاماً) إلى 62.5% في الفترة نفسها. بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني