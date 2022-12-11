الذكرى العشرون لاستشهاد المجاهد أسامة بدرة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 27 مايو عام 1975م، كان مخيم بلاطة في مدينة نابلس على موعد مع فارسه أسامة حسن بدرة لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا أسامة إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغره حيث شارك في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987، وتعرض للاعتقال عام 1991م، لمدة 10 شهور في سجون الاحتلال على خلفية قيامه بأعمال مقاومة، وخرج من السجن أكثر صلابة وواصل طريقه في العمل المقاوم.

مع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م التحق فارسنا للعمل بصفوف سرايا القدس وأصبح أحد مجاهديها، حيث كانت من أبرز مهماته التي أوكلت إليه عمليات رصد تحركات الاحتلال، إلى أن أصبح مسؤولاً عن أحد المجموعات العسكرية لسرايا القدس المكلفة برصد العدو وتنفيذ هجمات تستهدف جنوده.

شهيدٌ على طريق القدس: بتاريخ 11 ديسمبر عام 2002م، كان فارسنا أسامة على موعد الشهادة حيث داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزله وقامت بمحاصرته حيث دار اشتباكًا انتهى بارتقائه شهيدًا مقبلاً غير مدبر.