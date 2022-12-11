تفاصيل العميل المزدوج من غزة الذي كشفه الاحتلال

كشفت صحيفة عبرية النقاب، صباح الأحد 11/12/2022، عن تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال عامل فلسطيني من قطاع غزة، بزعم تجنيده من قبل حركة "حماس" للتجسس لصالحها من خلال جمع معلومات استخباراتية.

وذكرت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" ألقت القبض على العامل الفلسطيني من سكان قطاع غزة، صابر أبو ثبات، والذي لديه تصريح عمل في الداخل الإسرائيلي، بتهمة العمل أو التجسس لصالح حركة "حماس".

وادعت الصحيفة أن العامل الفلسطيني قد عرض على ضابط إسرائيلي العمل لصالحه، وبعد موافقة الضابط على تجنيده، أبلغ العامل جهاز الأمن الداخلي لحركة "حماس" بما حدث، حيث قامت الحركة الفلسطينية بتجنيده للعمل كعميل مزدوج، وطلبوا منه أن ينقل لهم كل ما يطلبه منه الضابط.

وقدم الشاباك لائحة اتهام ضد صابر أبو ثبات إلى محكمة بئر السبع المركزية بتهمة نقل معلومات إلى حركة " حماس"، وادعت الصحيفة أن "حماس" طلبت منه تصوير فندق في مدينة تل أبيب، وأنه بمجرد دخول معبر إيرز الحدودي، ألقى جهاز "الشاباك" القبض عليه.

وأوضحت الصحيفة أن العامل الفلسطيني كان يعمل لصالح حركة "حماس" منذ شهر يوليو/تموز وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقدم معلومات قد تكون مهمة للحركة الفلسطينية.