اعلان هام التعليم العالي بالأردن بشأن المنح والقروض الجامعية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 11/12/2022، انتهاء فترة تقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية.

وشدد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، على أنه لن يكون هناك أي تمديد لاستقبال أي إعتراض أو أي حالة إنسانية مهما كانت الأسباب.

وأشار الخطيب، أنه سيكون هناك استثناء للحالات الإنسانية الطبية التي تستلزم إصدار تقارير طبية من اللجان اللوائية الطبية في وزارة الصحة فسيتم اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 11 / 12 / 2022 فتح رابط خاص لتقديم هذه الحالات الطبية فقط وتحميل التقارير الطبية الصادرة عن اللجان اللوائية الطبية في وزارة الصحة ولمدة عشرة أيام فقط.