تعرف على لاعب المنتخب المغربي رقم 8 الذي اثار إعجاب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم ، منذ اللحظة الاولى وخلال المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه انريكي عن اعجابه باللاعب المغربي وبدأت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الاعب رقم 8 في منتخب المغرب الذي حقق فوزاً ثمنياً بالأمس على البرتغال في دور ربع النهائي ليصعد الي دور النصف النهائي ويلاقي فرنسا ، فمن هو الاعب رقم 8 الذي اثار اعجاب مدرب اسبانيا ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم معلومات بشأن الاعب رقم 8

تعرف على لاعب المنتخب المغربي رقم 8 الذي اثار إعجاب لويس إنريكي

يعد هذا اللاعب من أكثر اللاعبين المتميزين في منتخب المغرب لكرة القدم كما كان له أداء مميز في المباريات مما أبهر جميع مشجعي المنتخب، لاعب المنتخب المغربي رقم 8 هو عز الدين أوناحي، وهو لاعب كرة قدم مغربي معروف يلعب لصالح المنتخب المغربي لكرة القدم كما أنه يلعب لصالح نادي أنجيه المحلي .

أوناحي من أهم لاعبي خط الوسط في المنتخب المغربي، ولقد حصل هذا اللاعب المميز على إعجاب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم حيث قال إنه تفاجأ باللاعب رقم 8 من أين أتى هذا الرجل.





ويعد أوناحي من اللاعبين الجدد في المنتخب المغربي لكرة القدم حيث إنه انضم للمنتخب المغربي تحت سن العشرين في عام 2018، وانضم لمنتخب المغرب لكرة القدم 2022 وهو من أهم اللاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم 2022 ضمن فريق منتخب المغرب.

لاعب المنتخب المغربي رقم 8

الاسم: عز الدين أوناحي ، اسم الشهرة: أوناحي.

تاريخ الميلاد: التاسع عشر من أبريل عام 2000.

محل الميلاد: الدار البيضاء بدولة المغرب.

محل الإقامة: المغرب.

الجنسية: مغربي.

المهنة: لاعب كرة قدم.

المنتخب: المنتخب المغربي لكرة القدم.

النادي الحالي: نادي أنجيه.

المركز: لاعب وسط.

الرقم: 8.

عز الدين أوناحي لاعب المنتخب المغربي رقم 8 الذي اثار إعجاب لويس

يلعب ضمن تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال كأس العالم 2022 الذي يتم في دولة قطر حيث أعجب بأداؤه الكثير من الجمهور واللاعبين في الفرق الأخرى.

يعد أكثر لاعب قطع كيلومترات في مباراة إسبانيا كما سجل أكبر عدد من الضغطات.

ختامًا نكون قد أجبنا على سؤال من هو لاعب المنتخب المغربي رقم 8، كما تعرفنا على أهم المعلومات عن هذا اللاعب المغربي المعروف وأهم المعلومات عن مسيرته الرياضية المميزة وأهم المعلومات عن الإنجازات التي حققها مع مختلف النوادي.