طريقة سهلة لعمل السحلب في المنزل- مقادير سهلة لعمل السحلب – مع دخول الأجواء الباردة، يسأل الكثير عن طريقة سهلة لعمل السحلب في المنزل، حيث أن السحلب له العديد من الفوائد الصحية العظيمة، وهو مشروب الشتاء المميز والغنية بالفوائد المتعددة، والذي يساعد الشعور بالدفء، ويمد جسم الإنسان بالطاقة، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة سهلة لعمل السحلب في المنزل بمقادير سهلة وبسيطة.

والسحلب هو مشروب الشتاء الدافئ اللذيذ، متميز باللون الأبيض الصافي، وهو مشروب دسم وذو سماكة جيدة، وطعم لذيذ، إضافة إلى فوائده الجيدة خاصة بوجود بعض المكسرات التي تزيد من مزاياه الصحية ومن رونقه الجميل.

فوائد شرب السحلب

ويعتبر السحلب مشروب يفضله الكثيرون، فهو يُحسن الحالة المزاجية ويساعد أيضاً للتخلص من التوتر والقلق، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية خصوصاً في فصل الشتاء فهو ينشط الدورة الدموية.

ومن فوائد السحلب يمد الجسم بالكالسيوم المهم لتقوية العظام والاسنان ويحمي من هشاشة العظام، كما أنه يمنح الشعور بالدفىء في فصل الشتاء.

يعتبر السحلب مضاد طبيعي للإسهال ويساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

يعالج قرحة المعدة والإثنى عشر ويعمل على وقف النزيف الداخلي للمعدة.

يحتوي السحلب على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الجسم ومقاومة العدوى.

يعتبر السحلب ملطف جيد للمعدة والقولون ويساعد أيضاً على التخلص من المغص.

وللاستفادة من القيمة الغذائية للسحلب يفضل أن يحضر مع الحليب.

طريقة تحضير السحلب

مقادير السحلب

2 ملعقة حجم كبير من نشا الذرة:

4 أكواب من الحليب

1 ملعقة حجم كبير من ماء الورد

1 ملعقة حجم صغير من الفانيلا "حسب الرغبة"

3 ملاعق حجم كبير من السكر أو حسب الرغبة.

2 ملعقة حجم صغير من الماء

2 ملعقة طعام الفستق والمكسرات

طريقة تحضير السحلب

يجب مزج نشا الذرة مع نصف كوب من الحليب.

ثم يوضع الحليب المتبقي مع السكر حتى يغليان جيداً، ثم يترك على نار خفيفة يمكن إضافة الفانيلا معهما.

ثم يضاف خليط نشا الذرة والحليب إلى الوعاء.

ويتم طهيهم لمدة 10 دقائق مع التحريك باستمرار للحفاظ على عدم تشكّل أي كتل، وذلك حتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً.

ثم يتم إضافة ماء الورد.

ويقلب المزيج بشكل جيد

ثم يسكب ويرش على سطحه القرفة، الجوز، جوز الهند، الفستق الحلبي، اللوز، الصنوبر، الزبيب.

وفي النهاية يتم تقديمه ساخناً أو بارداً حسب الرغبة، وصحتين وعافية.

السحلب أحد أشهر النباتات الطبيعيّة العشبيّة التي تندرج تحت قائمة السحلبيّات، والسحلب مسحوق نشويّ ناعم يستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات، على رأسها مشروب السحلب الذي يُقبل على تناوله فئة لا محدودة من الأشخاص حول العالم، ويعد أحد الطقوس الشهيرة التي يُقبل عليها الناس وخاصة في فصل الشتاء، وتحديداً في البلدان الشرقية أو العربية بشكل خاص، كما ويدخل كعنصر رئيسي في صنع بعض أنواع الحلويّات، كما ويدخل في العديد من الوصفات الخاصّة بالعلاجات الصحيّة والجماليّة.