موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022- القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا من أكثر المواضيع بحثاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حققت المغرب فوزاً على البرتغال، استطاعت من خلاله التأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022، وهي المرة الأولى في تاريخه، وحققتها في كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، لذا فالمباراة القادمة للمغرب تعد من أقوى المواجهات في كأس العالم 2022 حيث تواجه فرنسا التي تفوقت على إنجلترا لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022- القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الدور ما قبل الأخير من كأس الذهب المنشود في قطر.

يستعد منتخب المغرب الذي حقق الإنجاز التاريخي اليوم بعد فوزه على البرتغال، لملاقاة منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، في مواجهة قوية ومرتقبة لن يكون من السهل التكهن بنتيجتها أو معرفة كيف ستكون مجرياتها وتفاصيلها.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 هو يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، حيث سيلعب أسود الأطلس ضد الديوك الفرنسية على استاد البيت في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والفريق الفائز سيلاقي النهائي إما الأرجنتين أو كرواتيا على استاد لوسيل.

ويبدأ المغرب اعتباراً من الأحد في التدريبات والاستعدادات المكثفة تمهيدا لمباراة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 ، والتي يسعى فيها أسود الأطلس لتحقيق الفوز والصعود لنهائي مونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

نشرت منصات رياضية دولية أسماء القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا والتي ستقام لحساب نصف نهائي مونديال قطر ، حيث ستقوم شبكة قنوات بي أن سبورت وكذلك قنوات الكأس الرياضية القطرية بنقل هذه المواجهة في بث مباشر لكافة الجماهير العربية والأوروبية حول العالم.

وأكد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أنه سعيد للغاية بتألق لاعبه يوسف الناصيري مهاجم منتخب بلاده في كأس العالم في قطر.

وأشار الركراكي في المؤتمر الصحفي، عقب الفوز على البرتغال (1-0) في ربع نهائي كأس العالم، إلى أن البعض انتقده لضم الناصيري سواء من الإعلام المغربي، أو حتى الإسباني. (يوسف) يلعب في إشبيلية.

وأضاف: "الناصيري يسجل الأهداف ويقدم بطولة رائعة وقدم أرقاما تضعه كأفضل لاعب مغربي في مشاركاته المونديالية. أنا فخور بالفوز بالرهان على الناصيري".

وعن الإصابات في صفوف منتخب المغرب؛ قال الركراكي إن الفريق في كل مباراة يتلقى ضربة مقابل فوزه واستمراره بالبطولة، مؤكدا أن نصير مزراوي ونايف أكرد، غابا عن اللقاء للإصابة.

وأشار إلى أن أشرف حكيمي، تحامل على نفسه رغم الإصابة، كما أن رومان سايس أيضا عانى من الإصابة وغادر الملعب، مضيفاً:" ياسين بونو أحد أفضل حراس المرمى في العالم ؛ تصديه لتسديدة رونالدو قبل النهاية تثبت جودته وقيمته في الملعب".

وأتم: "لدينا لاعبون كبار مثل زياش وحكيمي، يجب فقط أن نثق في قدراتنا وعلينا التركيز حتى النهاية ولا مانع أن نحلم باللقب، وهو ما قلته منذ فترة علينا أن نحلم ونقاتل ونعمل بكل جدية".