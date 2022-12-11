الاحتلال يعتقل الشقيقين أبو شادوف في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 11/12/2022، المحررين الشقيقين طارق ونبيل إبراهيم أبو شادوف من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة برقين غرب جنين، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم معززة بالآليات العسكرية بلدة برقين وداهمت عددًا من المنازل من بينها منزل المحررين أبو شادوف حيث قامت بالعبث بمحتويات المنزل وتخريبها قبل أن تقوم باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

والمحررين أبو شادوف شقيقي الاستشهادي المجاهد نضال أبو شادوف منفذ عملية الخضيرة عام 2001م والتي أدت لمقتل جنديين صهيونيين وإصابة 11 آخرين، والأسير إسماعيل أبو شادوف المعتقل منذ العام 2004م ويقضي حكمًا بالسجن لـ 28 عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة بشكل شبه يومي في إطار تصاعد عمليات المقاومة.