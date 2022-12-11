وزارة الأسرى والمحررين تطلق نداءَ إنسانياً أخيراً لإنقاذ الأسير أبو حميد

أطلقت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 11/12/2022، نداءَ إنسانياً أخيراً بشأن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد دخول الأسير المريض ناصر أبو حميد مرحلة نزاع الموت، تطلق نداء إنسانياً أخيرًا لكل المؤسسات الدولية الإنسانية بالتحرك الفوري للإفراج عنه وإطلاق سراحه بشكل عاجل.

وكان نادي الأسير، أعلن عن نقل الأسير القائد ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان، بشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى المستشفى.

وقال نادي الأسير ، إنه تم نقل أبو حميد إلى المستشفى بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب.