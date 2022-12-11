هل يتخذ الـ"فيفا" قراراً بوقف ميسي !

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فتح تحقيق مع نظيره الأرجنتيني، بعد مباراة "الألباسيلستي" أمام منتخب هولندا مساء أمس الأول الجمعة، على استاد لوسيل، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وشهدت المباراة الماراثونية التي حقق فيها المنتخب الأرجنتيني فوزا مثيرا على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما (2-2) على استاد لوسيل، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مناوشات ومشادات بين لاعبي المنتخبين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن الـ"فيفا" فتح تحقيقا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بسبب واقعة المشادة التي حدثت عند خط التماس بين لاعبي الفريقين في الشوط الثاني للمباراة حين صوب لياندرو باريداس لاعب الأرجنتين الكرة بشكل متعمد نحو دكة بدلاء هولندا مما أدى لاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التحقيق سخرية نيكولاس أوتاميندي لاعب الأرجنتين من نجوم هولندا عند تسجيل لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الأخيرة التي قادت منتخب "التانغو" للفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

وسيحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" أيضا، في تصريحات قائد منتخب "التانغو"، ليونيل ميسي، وزملائه ضد الإسباني ماتيو لاهوز حكم مباراة "الألباسيلستي" وهولندا في مونديال قطر 2022.

وهاجم ليونيل ميسي بشكل واضح لاهوز من خلال لغة حادة وعصبية معه، بالإضافة لتصريحاته عن الحكم بعد المباراة.

وقال ميسي عن لاهوز: "لا يمكن أن تضع حكم في مباراة بكأس العالم لا يرتقي لمستواها، نحن كنا مرعوبين قبل اللقاء لأننا نعرف هذا الحكم".

ويمتلك ميسي معرفة سابقة بالحكم لاهوز الذي أدار له عديد المباريات في إسبانيا خلال تمثيل البرغوث لبرشلونة في الفترة من 2004 إلى 2021.

كما تحدث حارس المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بشكل حاد ضد لاهوز بعد المباراة: "الحكم أضاف 10 دقائق وقت بدل ضائع، كان يريد أن يحدث التعادل، إنه أسوأ حكم على الإطلاق، مثلما خرجت إسبانيا، بلد الحكم، يريدون خروجنا نحن أيضا".

ولم يتضح بعد هل سيوقع الـ"فيفا" عقوبات على لاعبي الأرجنتين أو اتحاد الكرة بالغرامة أو بالإيقاف أو أي شيء آخر ومدى تأثير ذلك على مشاركة اللاعبين في لقاء كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.