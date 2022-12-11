هذه الأغذية تساعد على تخفيف التوتر

يعاني الكثير من الأشخاص من التوتر وتقلب المزاج بين فترة وأخرى، ويمكن أن يسبب التوتر المزمن خطرًا على صحتك الجسدية والعاطفية، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والاكتئاب .

واللافت أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تملك خصائص تساعد في تخفيف التوتر

البطاطا الحلوة:

تساعد البطاطا الحلوة على خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وهي مليئة بالعناصر الغذائية المهمة الاستجابة للتوتر، مثل فيتامين ج والبوتاسيوم .

البيض:

يتميز البيض بأنه مليء بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للاستجابة الصحية للتوتر

البقدونس:

يتميز البقدونس بانه مليء بمضادات الأكسدة وهي مركبات تعمل على تحييد الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة وتحمي من الإجهاد التأكسدي.

الثوم:

يتميزالثوم بأنه غني بمركبات الكبريت التي تساعد على زيادة مستويات الجلوتاثيون، والتي تعتبر مضادات الأكسدة هذه جزءًا من خط الدفاع الأول لجسمك ضد الإجهاد.