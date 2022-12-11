الصحة السعودية تحذر : الإنفلونزا هذا الموسم نشاطها أقوى وقد تؤدي إلى الوفاة

حذرت وزارة الصحة من الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن نشاط انتشارها أقوى من العامين الماضيين ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات ودخول الكثيرين العناية المركزة بسببها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم رصد ارتفاع في حالات الإنفلونزا خلال هذا الموسم وأن نشاطها أقوى من الأعوام السابقة وقد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد محمد العبدالعالي أن أهم طريقة لمواجهة نشاط فايروس الإنفلونزا هي أخذ لقاح الإنفلونزا، إضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة.

وبين العبدالعالي أن أخذ اللقاح يقي بنسبة 80% من أعراض الإنفلونزا الشديدة، كما دعا إلى عدم التعرُّض للأمطار مباشرة والتيارات الباردة.