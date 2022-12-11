الطقس: أجواء باردة وتوقعات بسقوط أمطار الثلاثاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد 11/12/2022 ان أجواء باردة تسود فلسطين ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة ، ونهاراً يكون الجو مشمساً ودافئاً نسبياً. ومع المساء يعود الجو بارداً نسبياً يتحول إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

الاثنين 12/12/2022 ، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة ، وتغطي السماء كميات من السحب العالية ، ويسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل نسبياً. ليلاً يسود جو بارد في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.

الثلاثاء13/12/2022 يسود طقس دافئ ومعتدل وتتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة .